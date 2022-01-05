С 10 января в РК расширено действие системы вакцинных пропусков

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 января в стране зарегистрированы 3.007 новых случаев COVID-19. Их число составляет менее четырёх тысяч четвёртый день подряд. Медики связывают это с действием усиленных карантинных мер и ускорением темпов ревакцинации. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 786 человек. Данный показатель не превышает тысячи человек семь дней подряд. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 34 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 6.071 человек. Коэффициент смертности 0,91%. Беспокойство медиков вызывает рост числа завозных случаев инфекции. В частности, 9 января на пограничных карантинных пунктах выявлены 239 заражённых. Они прибыли из стран Европы и США, где растёт число случаев варианта коронавируса Омикрон. Между тем, с 10 января на территории страны расширено действие системы вакцинных пропусков. Она охватила универмаги и крупные розничные магазины площадью от трёх тысяч квадратных метров. Для входа в них необходимо предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Льготный период продлится неделю, а с 17 января нарушителям пропускной системы грозят штрафы и административные меры. В конце недели органы здравоохранения намерены пересмотреть действующие карантинные ограничения, оценив текущую эпидемическую ситуацию, а также уровень рисков внутри страны и за рубежом. Для тех, кто прошёл полный курс вакцинации, пропуска действуют 6 месяцев. На данный момент 94% из 6 млн человек, у которых срок действия пропуска истёк или истекает в течение ближайших 10 дней, прошли ревакцинацию.