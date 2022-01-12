В РК второй день более 4 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 12 января в стране зарегистрированы 4.167 новых случаев COVID-19. Второй день подряд показатель числа инфицированных превышает четыре тысячи человек, что усиливает опасения по поводу возможного всплеска новых случаев инфекции на фоне продолжающегося распространения варианта коронавируса Омикрон. На пограничных карантинных пунктах подтверждён 391 случай заражения. Это максимальный показатель с начала пандемии. В тяжёлом и критическом состоянии находится 701 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 44 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.210 человек. Коэффициент смертности 0,91%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,6% жителей страны, 84,4% вакцинированы полностью, 43,1% ревакцинированы.