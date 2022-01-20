Правительство РК активизирует борьбу против COVID-19

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В целях более эффективного сдерживания распространения варианта коронавируса Омикрон возраст, с которого можно получать пероральные препараты для лечения COVID-19, будет снижен с 65 до 60 лет. Об этом сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 21 января на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. До сих пор таблетки Paxlovid производства Pfizer давали людям с ослабленной иммунной системой и старше 65 лет. «Атака варианта Омикрон, похоже, набрала силу»,- сказал Ким Бу Гём. Он также отметил, что пероральный препарат будет широко распространяться в пансионатах для престарелых и инфекционных больницах. Между тем, экспресс-тесты на антиген получат широкое распространение, тогда как ПЦР-тесты будут сдавать представители групп высокого риска, что, по словам премьер-министра, сократит очереди в центрах тестирования. Ким Бу Гём заявил, что правительство ужесточит ограничения на въезд для прибывающих из-за рубежа, добавив один или два обязательных экспресс-теста на антиген к текущим ПЦР-тестам.