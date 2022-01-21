Доля варианта Омикрон превысила 50% новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, на прошлой неделе доля варианта Омикрон составила 50,3% новых случаев COVID-19. Таким образом, вариант Омикрон с высокой степенью передачи инфекции стал доминирующим. В этой связи органы здравоохранения переходят на новую систему медицинского реагирования, чтобы быстрее справляться с пандемией коронавируса. В соответствии с ней, в центрах тестирования на COVID-19 внедряются экспресс-тесты на антиген, а тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) будут применяться в группах высокого риска. Одновременно период самоизоляции сокращается с десяти до семи дней. На прошлой неделе среднесуточное число инфицированных увеличилось почти вдвое. В начале недели оно составляло около четырёх тысяч, а 20 января превысило 6 тысяч человек. Между тем, за сутки 23 января в стране зарегистрированы 7.513 новых случаев COVID-19. 354 из них выявлены на пограничных карантинных пунктах. Органы здравоохранения ожидают дальнейшего роста числа больных, учитывая то, что в период праздника Нового года по лунному календарю жители страны обычно совершают массовые поездки по регионам. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 418 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 25 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.565 человек. Коэффициент смертности составляет 0,89%.