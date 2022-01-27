Пхеньян подтвердил запуски крылатых ракет и ракет класса «земля-земля»

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Северная Корея подтвердила проведение на этой неделе двух испытаний ракетного оружия - крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса «земля-земля». Как отмечается в опубликованном 28 января сообщении ЦТАК, «Академия оборонных наук КНДР провела испытательные запуски для модернизации системы крылатых ракет большой дальности и испытательные запуски для подтверждения мощности обычных боеголовок для тактических управляемых ракет класса «земля-земля». Крылатые ракеты, запущенные 25 января, летели 9.137 секунд и поразили цель на расстоянии 1.800 км. «Практические боевые характеристики системы крылатых ракет большой дальности могли бы сыграть важную роль в повышении военного сдерживания»,- подчёркивается в сообщении. В нём также говорится, что испытания тактических управляемых ракет класса «земля-земля», проведённые 27 января, были направлены на «подтверждение мощности обычных боеголовок» для тактической управляемой ракеты класса «земля-земля». По данным южнокорейских военных, ракеты, запущенные из района восточного прибрежного города Хамхын провинции Хамгён-Намдо, пролетели 190 км на максимальной высоте 20 км с пятиминутным интервалом. С начала текущего года Северная Корея осуществила шесть запусков ракет.