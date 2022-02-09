Сингапур одобрил слияние компаний Korean Air и Asiana

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Компания Korean Air Lines получила «безоговорочное одобрение» регулирующих органов Сингапура на интеграцию с Asiana Airlines, что может ускорить процесс объединения двух авиаперевозчиков. В январе прошлого года Korean Air подала документы в антимонопольные органы 14 стран для рассмотрения сделки по объединению бизнеса с Asiana. По состоянию на 9 февраля, получено одобрение семи стран - Сингапура, Вьетнама, Таиланда, Турции, Тайваня, Малайзии и Филиппин. Ожидается получение разрешения РК, Китая, Японии, Великобритании, Австралии, Евросоюза и США. Комиссия по добросовестной конкуренции РК, как ожидается, одобрит интеграцию двух крупнейших перевозчиков страны при условии, что они откажутся от ряда слотов, то есть, промежутков времени, выделяемых им в аэропортах для взлётов и посадок, чтобы не удерживать чрезмерную долю рынка. После завершения сделки Korean Air, которая в настоящее время является 18-й по величине авиакомпанией в мире по размеру флота, станет крупнейшим акционером Asiana с долей 63,9%. Korean Air намерена создать объединённую компанию с Asiana в 2024 году, пообещав оптимизировать маршруты и сократить расходы на техническое обслуживание.