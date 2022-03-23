Национальный бренд положительно влияет на покупку товаров из РК

Photo : YONHAP News

Абсолютное большинство зарубежных покупателей считают, что успех национального бренда положительно влияет на решение купить южнокорейские товары. Об этом свидетельствуют результаты опроса 213 респондентов, проведённого Институтом международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли с 21 февраля по 4 марта. 72,9% опрошенных дали положительный ответ о роли национального бренда. Для 25,4% респондентов товары из РК в первую очередь ассоциируются с высоким качеством, разумными ценами и креативностью. 66,7% участников опроса отметили, что имидж РК за последнее время улучшился. Наибольшую роль в этом сыграло распространение южнокорейского развлекательного и культурного контента, успех южнокорейских предприятий и экономический рост страны. На первом месте среди конкурентов южнокорейских товаров, по мнению респондентов, стоят товары из Японии, а на втором – из Китая.