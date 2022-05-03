Началась регистрация кандидатов для участия в местных выборах

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12-13 мая в РК проходит регистрация кандидатов для участия в местных выборах, которые пройдут 1 июня. Будут избираться главы городских и провинциальных администраций, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования. Кроме того, в семи округах пройдут дополнительные выборы в Национальное собрание. Итоги выборов, по оценкам экспертов, во многом определят направления политической ситуации в стране. Правящая партия Сила народа поставила цель добиться победы, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы нового правительства. Ставшая оппозиционной Демократическая партия Тобуро намерена укрепить свои позиции после поражения на президентских выборах. Наиболее напряжённая борьба на местных развернётся за посты мэра Сеула и губернатора провинции Кёнгидо – наиболее густонаселённых регионов страны. Нынешний мэр Сеула О Сэ Хун будет баллотируется на второй срок. Его основной соперник – бывший лидер Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль. За места в Национальном собрании поборются, в частности, бывший председатель комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль Су от партии Сила народа и участник президентских выборов от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён. Ан Чхоль Су будет участвовать в выборах в избирательном округе Пундан-А города Соннама провинции Кёнгидо. Ли Чжэ Мён баллотируется от избирательного округа Кёян-В города Инчхона. Предвыборная агитация начнётся 19 мая. Голосовать на выборах могут граждане страны в возрасте старше 18 лет.