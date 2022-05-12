В Северной Корее зарегистрированы 18 тыс. случаев коронавируса

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За сутки 12 мая в Северной Корее зарегистрированы 18 тыс. пациентов с высокой температурой, а шесть человек умерли. Как сообщило агентство ЦТАК, северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил чрезвычайный штаб по предотвращению эпидемий, где ему доложили о сложившейся ситуации. С конца апреля по стране внезапно распространилась неизвестная лихорадка, которая в короткие сроки затронула 350 тыс. человек. При этом 162.200 человек, выздоровели. 187 тыс. изолированы и проходят лечение. Под лихорадкой, вероятно, подразумевается коронавирус. В сообщении указывается, что один из умерших был заражён подтипом штамма Омикрон ВА.2, также известным как «стелс-омикрон». Ким Чон Ын заявил, что стремительное распространение «лихорадки», происходящее преимущественно в столичном регионе, показывает недочёты действующей противоэпидемической системы. Он дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун, чтобы предотвратить дальнейшее распространение «вредоносного вируса». Утром 12 мая агентство ЦТАК сообщило о том, что в Северной Корее подтверждён первый случай заражения вирусом COVID-19 варианта Омикрон, назвав данное событие «чрезвычайным».