Доходы домохозяйств РК выросли в первом квартале на 10,1%

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В первом квартале этого года под влиянием улучшения ситуации на рынке труда и отмены мер социального дистанцирования доходы южнокорейских домохозяйств выросли. Как отмечается в докладе Национального собрания, опубликованном 19 мая, средний показатель доходов составил 4 млн 825 тыс. вон (3.725 долларов). Это на 10,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Нынешний рост оказался самым большим с 2006 года, когда был изменён способ сбора статистики. Доход от трудовой деятельности вырос более чем на 10%. Доход от предпринимательской деятельности увеличился на 12,4%. Это максимальный показатель за последние 11 лет. Среди факторов, обеспечивших подобный рост, отмечаются поддержка населения в условиях пандемии, а также эффект низкой базы, поскольку в первом квартале прошлого года рост дохода составил лишь 0,4%. Одновременно указывается на увеличение расходов домохозяйств на 6,2% в годовом исчислении. Это максимальный показатель роста за первый квартал с 2011 года. Общие потребительские расходы, исключающие выплаты налога и страховые взносы, выросли на 4,7%. Если учитывать реальную потребительскую активность, включая влияние инфляции, то рост расходов составил лишь 0,8%. На изменение показателя в значительной степени повлияло увеличение цен. Ожидается, что отрицательные последствия высокой инфляции усугубятся со второго квартала. Эксперты отмечают уязвимость населения с низким доходом.