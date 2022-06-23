В РК 15 дней подряд менее 10 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 23 июня в стране зарегистрированы 7.227 новых случаев COVID-19. Это на 270 случаев меньше, чем в предыдущий день. Число новых случаев заболевания 15 дней подряд составляет менее десяти тысяч. Между тем, нынешний показатель на 32 человека больше, чем неделю назад. Это может быть связано с замедлением темпов улучшения эпидемической ситуации из-за повышения активности населения после отмены мер социального дистанцирования. Одновременно показатель сократился на 2.083 случая по сравнению с отметкой двухнедельной давности. Поэтому пока сложно делать однозначные выводы. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 52 человека, что на 6 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.498 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.