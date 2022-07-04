На юге Корейского полуострова продолжается жаркая погода

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Сильная жара, охватившая всю территорию РК накануне минувших выходных, продолжается четвёртый день подряд. Корейская метеорологическая администрация выпустила предупреждение о жаре для большинства регионов страны, а для города Тэчжона и северо-восточных районов Сеула выпущено предупреждение о сильной жаре. В полдень 4 июля температура воздуха в Сеуле составила +32.3º С, а в Тэчжоне +33.5º С. Из-за сильной влажности ощущаемая температура на несколько градусов выше. Медики советуют пожилым людям, а также страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями по возможности воздержаться от пребывания на открытом воздухе и пить как можно больше воды. Во второй половине дня 4 июля во внутренних районах страны прошли кратковременные ливни с порывистым ветром и грозами. На южном побережье страны и острове Чечжудо дожди продлятся до полудня 5 июля. На Японию обрушился тайфун «Эйри». Ожидается, что прямого влияния на территорию РК он не окажет, но может вызвать волнение моря у южного побережья острова Чечжудо. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в период с 20 мая по 2 июля в больницы обратились 355 человек с жалобами на недомогание, вызванное жарой. Это на 203 человека больше, чем за тот же период прошлого года. Ежегодно с 20 мая по 30 сентября Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний вводит систему мониторинга пострадавших в результате жаркой погоды. Ожидается, что в этом году жарких дней будет больше по сравнению с периодом с 1991 по 2021 год.