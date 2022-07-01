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Политика

Президент РК поручил реализовать договорённости, достигнутые в Мадриде

Write: 2022-07-04 14:20:54Update: 2022-07-04 14:23:12

Президент РК поручил реализовать договорённости, достигнутые в Мадриде

Photo : YONHAP News

Отечественная экономика находится в очень сложном положении. Проблемы инфляции и цепочек поставок должны решаться на основе солидарности между странами, разделяющими одни и те же ценности. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 4 июля на еженедельном совещании  со  старшими секретарями своей администрации. Юн Сок Ёль поручил им изучить результаты встреч, которые он провёл на прошлой неделе в Мадриде с лидерами стран НАТО. Обсуждалась, в частности, подготовка к эре экономической безопасности, включая тематики ядерной энергетики, оборонной промышленности и цепочек поставок,- отметил Юн Сок Ёль. Он напомнил о том,  что воспользовался возможностью в очередной раз сообщить своим зарубежным коллегам о ценовой конкурентоспособности и передовых технологиях южнокорейской ядерной энергетики. «Я надеюсь, что профильные министерства и администрация президента полностью возьмут на себя реализацию достигнутых договорённостей»,- сказал Юн Сок Ёль. 
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