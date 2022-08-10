Жители РК и Японии за улучшение отношений между двумя странами

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Большинство жителей РК и Японии считают необходимым улучшить отношения между двумя странами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников среди 1.632 жителей двух стран. 85,8% южнокорейских респондентов считают, что правительства двух стран должны прилагать усилия в данном направлении. Среди японцев аналогичный показатель составил 67,6%. 51% южнокорейцев и 33,4% японцев полагают, что при новом южнокорейском правительстве двусторонние отношения улучшатся. Более половины респондентов полагают, что это внесёт вклад в экономическое развитие РК и Японии. Многие выступают за проведение саммита и расширение обменов. Между тем, по спорным историческим моментам мнения граждан двух стран оказались разными. 51,1% южнокорейцев считают, что сторонам нужно стремиться к будущему, одновременно решая спорные моменты прошлого, включающие проблему жертв сексуального рабства в японской армии и принудительной трудовой мобилизации во время японского протектората над Кореей. 60,8% японцев считают, что по этим вопросам японское правительство уже принесло извинения, поэтому делать это ещё раз не нужно. Но 32,4% японцев отметили, что извинения нужны.