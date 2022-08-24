Правительство РК поддержит стабильность валютного рынка

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На фоне значительного ослабления национальной валюты по отношению к доллару правительство РК готово принять своевременные меры по стабилизации валютного рынка в случае увеличения дисбаланса и выявления фактов спекуляций. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов Пан Ги Сон, выступая 26 августа на заседании правительства по вопросам макроэкономики. По его словам, экономическая нестабильность в мире носит как никогда острый характер. Поэтому правительство готовится к различным сценариям развития событий. Он отметил, что ослабление воны связано с ситуацией в мировой экономике и другими внешними факторами. Корейская вона существенно ослабла по отношению ко всем мировым валютам, среди которых евро, английские фунты, иена, юань и другие. О стабильности южнокорейской экономики свидетельствует тот факт, что с конца июля сохраняется приток иностранного капитала на рынок ценных бумаг, а профицит платёжного баланса в первом полугодии составил 24 млрд 800 млн долларов.