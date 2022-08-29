Пхеньян снова критикует учения Ulchi Freedom Shield

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30 августа Северная Корея в очередной раз подвергла критике совместные южнокорейско-американские военные учения Ulchi Freedom Shield, которые проходят в РК. В комментарии, опубликованном пропагандистским сайтом «Уриминчжоккири», учения назвали нарушением межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Было подчёркнуто, что данные масштабные манёвры, «устроенные американским режимом и его воинственными марионетками», представляют собой «игру с огнём», нацеленную на нанесение превентивного удара по Северу. Отмечается также, что администрация президента РК Юн Сок Ёля, отрицающая межкорейские договорённости, своими действиями ведёт к повышению напряжённости. Подчёркивается, что КНДР является ядерной и военной державой, а провокационные действия враждебных сил, являясь «верхом глупости», подставляют их под прицел ядерного удара.