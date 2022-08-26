Повышение ставки ФРС США усилит волатильность валютного рынка РК

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Резкое повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может усилить волатильность южнокорейского валютного рынка и повысить экономическую неопределённость. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 22 сентября на совещании с руководителями финансовых органов. Поскольку США и Европа ужесточают денежно-кредитную политику, существует вероятность того, что неопределённость на финансовых рынках будет сохраняться в течение значительного периода времени,- отметил Чху Гён Хо. Он добавил, что правительство будет принимать меры для поддержки экспортёров, сталкивающихся с нехваткой валютной ликвидности, чтобы сгладить дисбаланс между спросом и предложением доллара. По итогам состоявшегося 20-21 сентября заседания ФРС в очередной раз повысила процентную ставку на 0,75% до диапазона 3-3,25%, самого высокого уровня с 2008 года. При этом остаётся открытой возможность её повышения в этом году ещё на 0,75%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС намерена уменьшить инфляцию. Вскоре после открытия биржи 22 сентября курс национальной валюты РК впервые за более чем 13 лет упал ниже 1.400 вон за доллар, а главный фондовый индекс KOSPI понизился на 1,13%. В этом году корейская вона ослабла примерно на 15% по отношению к доллару, поскольку спрос на доллары оставался высоким на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и опасений по поводу глобальной рецессии.