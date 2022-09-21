Предприниматели предупреждены о повышении тарифов на электроэнергию

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До сведения предпринимательских кругов доведена позиция правительства о неизбежности повышения тарифов на электроэнергию для крупных потребителей. Об этом заявил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Пак Иль Чжун на состоявшейся 23 сентября встрече с представителями компаний, работающих в сферах автомобилестроения, металлургии и производства полупроводников. Обсуждались меры противодействия энергетическому кризису. Пак Иль Чжун отметил, что тарифы на электроэнергию в РК достаточно низкие, и без нормализации ценовой политики трудно увеличить эффективность потребления электроэнергии. Он выразил надежду на то, что нынешняя ситуация подтолкнёт промышленные круги, потребляющие 60% всей энергии, к изменению нынешней структуры высокого потребления при низкой энергоэффективности на структуру низкого потребления при высокой энергоэффективности.