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Экономика

Предприниматели предупреждены о повышении тарифов на электроэнергию

Write: 2022-09-23 14:00:47Update: 2022-09-23 14:28:16

Предприниматели предупреждены о повышении тарифов на электроэнергию

Photo : YONHAP News

До сведения предпринимательских кругов доведена позиция правительства  о неизбежности повышения тарифов на электроэнергию для крупных потребителей. Об этом заявил заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Пак Иль Чжун на состоявшейся 23 сентября встрече с представителями компаний, работающих в сферах автомобилестроения, металлургии и производства полупроводников. Обсуждались меры противодействия энергетическому кризису. Пак Иль Чжун отметил, что тарифы на электроэнергию в РК достаточно низкие, и без нормализации ценовой политики трудно увеличить эффективность потребления электроэнергии. Он выразил надежду на то, что нынешняя ситуация подтолкнёт промышленные круги, потребляющие 60% всей энергии, к изменению нынешней структуры высокого потребления при низкой энергоэффективности на структуру низкого потребления при высокой энергоэффективности. 
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