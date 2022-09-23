В РК отменён масочный режим на открытом воздухе

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С 26 сентября в РК отменён обязательный масочный режим для участников массовых мероприятий с участием более 50 человек, проводимых на открытом воздухе, включая концерты, митинги, спортивные соревнования. Данное решение, которое объясняется низким риском распространения вирусов на открытом воздухе и успехами страны в борьбы с пандемией коронавируса, принято через полтора года после того, как были введены строгие карантинные правила в условиях пандемии COVID-19. Введённое 13 октября 2020 года требование обязательного ношения масок на открытом воздухе было частично ослаблено в начале мая этого года, но митинги, концерты, спортивные мероприятия и другие собрания с участием 50 и более человек подпадали под действие масочного режима. Органы здравоохранения рекомендуют и впредь не снимать маски на открытом воздухе людям с симптомами COVID-19, представителям групп высокого риска, включая пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто ещё не прошёл вакцинацию. Тем, кто вступал в контакт с инфицированными COVID-19, либо участникам многолюдных собраний под открытым небом, которые поют хором или активно общаются, также рекомендуется продолжать носить маски на улице. Остаётся в силе также требование обязательного ношения масок в помещениях. Это связано с распространением вируса гриппа и вероятностью новой волны коронавируса в зимний период.