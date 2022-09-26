Ожидаемая инфляция в РК снизилась до 4,2%

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в августе текущего года 4,2%, сократившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень восприятия потребительских цен, указывающий на их рост, ощущаемый потребителями, остался на том же уровне, что и в предыдущем месяце – 5,1%. Индекс потребительских настроений составил 91,4 пункта, увеличившись на 2,6 пункта по сравнению с августом. Несмотря на ослабление национальных валют крупных стран и сохранение экономической неопределённости, ситуация на рынке труда и в сфере услуг положительная. Кроме того, мировые цены на нефть падают. Все эти факторы стали причиной замедления роста потребительских цен. Однако индекс потребительских настроений всё ещё ниже ста пунктов, указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими.