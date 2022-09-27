Лидер партии Сила народа выступил в Национальном собрании

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29 сентября председатель временного комитета правящей партии Сила народа Чон Чжин Сок выступил в Национальном собрании РК. Он извинился перед народом за ошибки, допущенные правящей партией, имея в виду внутрипартийные конфликты. Пять лет пребывания у власти администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина он назвал «потерянной пятилеткой», подчеркнув, что нужно устранить последствия неудач предыдущего правительства, среди которых ослабление экономической активности, непродуманная политика отказа от ядерной энергетики, ухудшение отношений с США и Японией. Помимо этого, Чон Чжин Сок подверг критике действия главной оппозиционной Демократической партии Тобуро, отметив, что она сдерживает работу Национального собрания по каждому вопросу, постоянно осуждая президента. Коснувшись скандала вокруг высказываний президента с использованием ненормативной лексики в ходе визита в США, которые были засняты журналистами телерадиокомпании MBC, Чон Чжин Сок потребовал от компании признать свою вину. Он напомнил, что СМИ должны быть примером справедливости и объективности, но в последнее время они вредят имиджу президента и интересам страны. Чон Чжин Сок предложил сформировать орган по вопросам финансового положения населения, выступив против ряда законопроектов, которые он назвал популистскими. Чон Чжин Сок отметил важность единства политических сил, подчеркнув, что нет причин, препятствующих контактам лидеров политических партий с президентом.