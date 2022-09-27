Вице-премьер РК Чху Гён Хо будет председателем ежегодного собрания АБР в 2023 году

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Вице-премьер РК Чху Гён Хо, занимающий пост министра планирования и финансов, выбран председателем ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР), которое состоится в мае следующего года в Инчхоне. Передача данного статуса состоялась 29 сентября в Маниле, где проходила 55-е ежегодное собрание АБР. В следующем году РК будет принимать собрание АБР в третий раз. Изначально мероприятие планировалось провести в РК ещё в 2020 году. Но это решение было отменено в связи с пандемией коронавируса. В своей речи в Маниле Чху Гён Хо заявил, что самой важной задачей на данный момент является восстановление единства и экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые ослабли в течение двух лет пандемии. АБР был основан в 1966 году в целях поддержки экономического развития стран региона. РК имеет 5,03% доли в АБР.