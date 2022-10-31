Президент РК провёл переговоры с основателем SpaceX и Tesla

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Президент РК Юн Сок Ёль и американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обсудили вопросы сотрудничества и инвестиций в производство электромобилей. Переговоры состоялись 23 ноября в формате видеоконференции. Илон Маск сообщил о планах строительстве завода (Gigafactory) по производству электромобилей в Азиатском регионе. Юн Сок Ёль в ответ призвал собеседника обратить внимание на возможности инвестиций в РК. Илон Маск отметил, что рассматривает РК в качестве одного из приоритетных кандидатов для инвестиций. По его словам, окончательное решение будет принято с учётом оценки таких факторов как трудовые ресурсы, уровень технологического развития, производственные условия. Он выразил готовность к инвестированию в систему зарядных станций для электромобилей. По его прогнозам, в следующем году объёмы закупок южнокорейских комплектующих и запчастей превысят 10 млрд долларов. Юн Сок Ёль призвал собеседника уделить внимание сотрудничеству между SpaceX и профильными южнокорейскими компаниями.