Промышленное производство в РК в октябре сократилось на 1,5%

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления от 30 ноября, промышленное производство в РК в октябре текущего года сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное сокращение с апреля 2020 года, когда был разгар пандемии COVID-19. По сравнению с прошлым годом, объем производства увеличился на 2,8%. В обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях объём производства упал в октябре на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем из-за сокращения выпуска продукции автомобильной промышленности и машиностроения. Показатели производства в сфере услуг понизились на 0,8%, что является максимальным сокращением с декабря 2020 года. Инвестиции в производственные мощности остались на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены выросли в октябре на 5,7% в годовом исчислении, а розничные продажи сократились на 0,2%. Спрос на товары первой необходимости, включая продукты питания и напитки, вырос на 3,1%. Продажи товаров длительного пользования уменьшились.