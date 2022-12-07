США будут продолжать совместные учения с РК и Японией

США будут продолжать укреплять совместную с РК и Японией обороноспособность в регионе против угроз со стороны Северной Кореи посредством двусторонних и трёхсторонних совместных военных учений. С таким заявлением выступил 7 декабря координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что США работают со всеми своими союзниками и партнёрами, чтобы сохранить давление на Пхеньян. Пентагон будет продолжать обеспечивать все необходимые оборонительные возможности в регионе для защиты своих интересов, а также интересов союзников – РК и Японии. С этой целью США стремятся улучшить возможности по сбору разведданных в регионе и обеспечить постоянную готовность вооружённых сил к защите. Кирби в очередной раз отметил, что США по-прежнему готовы сесть за стол переговоров с северокорейским руководством без предварительных условий, чтобы найти дипломатические пути денуклеаризации Корейского полуострова.