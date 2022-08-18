Обнародована стратегия Сеула в Индо-Тихоокеанском регионе

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28 декабря правительство РК обнародовало детали своей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Как отмечается в итоговом докладе, Сеул будет осуществлять девять основных направлений деятельности для реализации своего видения свободного, мирного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона в соответствии с тремя принципами сотрудничества: всеохватность, доверие и взаимность. Девять принципов включают построение регионального порядка на основе норм и правил; сотрудничество в целях обеспечения верховенства закона и прав человека; активизацию усилий по нераспространению ядерного оружия и борьбе с терроризмом; укрепление сотрудничества в важнейших областях науки и техники; сокращение цифрового разрыва; региональное сотрудничество в области изменения климата и энергетической безопасности; сотрудничество в целях развития; содействие взаимопониманию и обменам; построение сетей экономической безопасности. Как отметили в администрации президента, стратегия отражает все ценности свободы и солидарности, которые президент Юн Сок Ёль провозгласил в своей инаугурационной речи и в обращении к Генеральной Ассамблее ООН.