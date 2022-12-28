Президент РК дал указание жёстко реагировать на провокации Севера

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Президент РК Юн Сок Ёль дал указание военному командованию жёстко реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи. Об этом сообщили 28 декабря в администрации главы государства. Жёсткая реакция и ответные меры являются самым действенным средством сдерживания новых провокаций. Нельзя молчать только потому, что у Северной Кореи есть ядерное оружие,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Как только было подтверждено проникновение в страну первого северокорейского беспилотного летательного аппарата, президент приказал ликвидировать его и направить на Север 2-3 беспилотника. Он подверг критике министра обороны, поставив под сомнение боеспособность войск. После инцидента президент не созвал обычное в таких случаях заседание Совета национальной безопасности. Как отметили в администрации, в этом не было необходимости, поскольку глава государства находился в постоянном контакте с военными.