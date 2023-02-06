Профицит платёжного баланса РК в декабре 2022 года 2,68 млрд долларов

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По предварительным данным Банка Кореи от 7 февраля, профицит текущего платёжного баланса страны в декабре прошлого года составил 2 млрд 680 млн долларов. Это на 3 млрд 690 млн долларов меньше, чем в том же месяце 2021 года. Совокупный профицит текущего платёжного баланса за 2022 год составил 29 млрд 830 млн долларов, что почти в три раза меньше аналогичного показателя 2021 года, но больше, чем 25 млрд долларов, которые прогнозировал Банк Кореи. Снижение профицита по сравнению с предыдущим годом вызвано сокращением экспорта, доходов от транспортной сферы и ростом расходов на поездки за границу после ослабления карантинных ограничений. Товарный баланс, который представляет собой разницу между импортом и экспортом, в декабре оказался дефицитным. Размер дефицита, составивший 480 млн долларов, оказался на 4 млрд 910 млн долларов меньше, чем год назад. Экспорт сократился в декабре на 10,4% в годовом исчислении. В частности, поставки полупроводников сократились на 27,8%, продукции металлургии –на 20,5%, нефтепродуктов - на 17,2% в годовом исчислении. Экспорт в Китай уменьшился за тот же период на 27,1%, а в Юго-Восточную Азию - на 23,7%.