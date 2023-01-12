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Политика

Национальное собрание рассмотрит вопрос об аресте Ли Чжэ Мёна

Write: 2023-02-27 11:00:26Update: 2023-02-27 17:29:41

Национальное собрание рассмотрит вопрос об аресте Ли Чжэ Мёна

Photo : YONHAP News

27 февраля в Национальном собрании РК пройдёт голосование по одобрению запроса прокуратуры на арест лидера крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна, которого обвиняют в причастности к коррупции. В соответствии с законодательством,  для ареста действующего депутата необходимо согласие большинства членов парламента. Демократическая партия Тобуро, которая имеет 169 из 299 мест в Национальном собрании, осуждает попытки арестовать Ли Чжэ Мёна как политическую месть действующего президента страны Юн Сок Ёля своему сопернику на выборах. Сам Ли Чжэ Мён, которого обвиняют в коррупции во время его пребывания на посту мэра города Соннама провинции Кёнгидо с 2010 по 2018 год, заявляет о своей невиновности. Если прокуратуре не удастся получить согласие парламента на арест депутата, ему может быть предъявлено обвинение без задержания. 
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