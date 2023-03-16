Photo : YONHAP News

16 марта в Токио состоялся южнокорейско-японский саммит. Его участники – президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида подвели итоги переговоров на совместной пресс-конференции. Как отметил южнокорейский лидер, достигнута договорённость строить отношения между двумя странами на основе южнокорейско-японской декларации от 1998 года. Напомнив, что в этом году отмечается 25-я годовщина принятия данного документа, Юн Сок Ёль подчеркнул, что он был первым шагом к открытию новой эры сотрудничества между двумя странами. Япония – ближайший сосед и торговый партнёр РК. У двух стран есть общие интересы в сферах безопасности и экономики. Именно поэтому отношения между двумя странами должны быть полностью нормализованы,- отметил южнокорейский лидер. В ходе саммита достигнута договорённость активизировать сотрудничество в борьбе с ядерной и ракетной угрозами Северной Кореи. В этой связи необходимо возобновить действие соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией,- добавил Юн Сок Ёль. Коснувшись вопроса выплаты компенсаций жертвам принудительного труда в период Второй мировой войны, Юн Сок Ёль напомнил, что южнокорейское правительство приняло решение произвести все выплаты из общественного фонда. В свою очередь, Фумио Кисида отметил, что японская сторона удовлетворена способом выплаты компенсаций, предложенным Сеулом.