В план достижения углеродной нейтральности внесут поправки

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Правительство РК решило внести поправки в план достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Будут, в частности, пересмотрены способы достижения задач, поставленных на период до 2030 года. В поправках к базовому плану зелёного роста и достижения углеродной нейтральности, опубликованном 21 марта, отмечается, что к 2030 году объём выбросов парниковых газов должен быть сокращён на 40% по сравнению с 2018 годом, как и планировалось первоначально. Однако доля сокращения выбросов, которая приходится на промышленные предприятия, будет уменьшена на 11,4%. Ранее планировалось сократить её на 14,5%. Это приведёт к тому, что промышленные предприятия смогут выбросить в атмосферу на 8 млн тонн углекислого газа больше, чем было запанировано изначально. Такое решение принято из-за невозможности достижения ранее поставленной цели с учётом нынешнего уровня развития технологий. Одновременно доля зелёной энергетики в сокращении выбросов повышена с 44% до 45,9%. В результате объём выбросов должен быть снижен дополнительно на 4 млн тонн. С этой целью правительство планирует к 2030 году повысить долю АЭС в общем объёме выработки электроэнергии до 32,4%, а новых возобновляемых источников энергии - до 21,6%. Для достижения поставленных целей в течение пяти лет правительство выделит 89 трлн 900 млрд вон (68 млрд 700 млн долларов). Вышеуказанные поправки планируется утвердить в апреле после консультаций с экспертами и общественных слушаний.