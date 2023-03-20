Сестра и супруга Ким Чон Ына борются за власть

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Появление на публике Ким Чжу Э, дочери северокорейского лидера Ким Чон Ына, является свидетельством борьбы за власть между его младшей сестрой Ким Ё Чжон и супругой Ли Соль Чжу. Такое мнение высказал бывший северокорейский дипломат Ко Ён Хван, который в настоящее время живёт в РК, в интервью американскому еженедельнику Newsweek. По его мнению, Ким Ё Чжон, занимающая должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, отошла на второй план после появления на публике Ким Чжу Э. Несмотря на юный возраст детей Ким Чон Ына, его супруга Ли Соль Чжу проявляет активную позицию, добавил бывший дипломат. Появление Ким Чон Ына на публике в сопровождении дочери направлено на то, чтобы представить северокорейского лидера в образе любящего отца, который заботится о будущем страны, считает Ко Ён Хван. Бывший дипломат также не отрицает наличие у Ким Чон Ына проблем со здоровьем.