ФРС США повысила базовую ставку на 0,25%

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания повысила базовую ставку на 0,25% до диапазона 5,00-5,25%. Таким образом, разница между РК и США по этому показателю возросла до 1,75%. В настоящий момент в РК сохраняются опасения относительно высоких цен. Эксперты не исключают вероятность повторения сценария глобального финансового кризиса на фоне ситуации вокруг малых и средних банков США, а также расширения нестабильности в реальном секторе экономики. Одновременно финансовые власти выразили обеспокоенность по возможности увеличения нестабильности на финансовом и валютном рынках, учитывая разницу в учётных ставках двух стран. Однако озвученная вероятность приостановки дальнейшего повышения ставки ФРС при определённых условиях может положительно сказаться на финансовом и валютном рынках РК.