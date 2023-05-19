Президент РК прибыл на саммит «Большой семёрки»

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19 мая президент РК Юн Сок Ёль прибыл в японский город Хиросима для участия в саммите «Большой семёрки». На тот же день запланированы встречи с корейцами-жертвами атомной бомбардировки Хиросимы, премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. 20 мая южнокорейский лидер встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Индонезии Джоко Видодо и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Юн Сок Ёль выступит на расширенном заседании саммита. В своём выступлении он затронет такие вопросы как продовольственная безопасность, здравоохранение, изменение климата и энергетика. Встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой запланирована на 21 мая. В тот же день лидеры двух стран посетят Мемориальный парк мира, чтобы почтить память корейских жертв атомной бомбардировки 1945 года. Возможно, в тот же день состоится трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит. Как сообщил 17 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, «если удастся найти время в плотном графике главы Белого дома, мы постараемся провести трёхстороннюю встречу». Если трёхсторонний саммит состоится, по его итогам не планируется принимать никакие совместные документы. Юн Сок Ёль – четвёртый по счёту южнокорейский лидер, который присутствует на саммите «Большой семёрки». Он приглашён в качестве гостя наряду с лидерами Австралии, Бразилии, Коморских островов, Островов Кука, Индии, Индонезии и Вьетнама.