Ракета «Нурихо» установлена на стартовой площадке

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23 мая южнокорейская космическая ракета «Нурихо» (KSLV-II) установлена на стартовой площадке. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, транспортировка ракеты из сборочного цеха в Космическом центре Наро началась в 7:20 утра, а в 8:54 ракета прибыла на стартовую площадку. Запуск запланирован на 18:24 вечера 24 мая. Однако эксперты не исключают, что время запуска может измениться из-за погодных условий. Нынешний запуск «Нурихо» - третий по счёту. Первый состоялся в 2021 году. Тогда ракета поднялась на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника из-за проблем с третьей ступенью. В ходе второго запуска в 2022 году «Нурихо» успешно развернула макеты спутников на целевой высоте 700 километров. На этот раз ракета должна вывести на орбиту восемь реальных спутников. РК – седьмая страна в мире, которая разработала ракету-носитель, способную нести спутник массой более тонны, после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии.