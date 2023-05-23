Запуск ракеты «Нурихо» отложен

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Запуск южнокорейской ракеты «Нурихо» (KSLV-II), который планировался на 18 часов 24 минуты 24 мая, отложен из технической проблемы. Она была обнаружена в 15:30, перед тем, как должна была начаться заправка ракеты топливом и окислителем. Как сообщил журналистам заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий О Тхэ Сок, при проверке низкотемпературного клапана подачи гелия произошёл сбой связи между компьютером управления запуском и компьютером стартовой площадки. В ручном режиме клапан работает, но при переходе в автоматический режим существует риск его блокировки. Специалисты пытаются устранить неисправность непосредственно на стартовой площадке, не возвращая ракету в сборочный цех. Если это удастся сделать, то ракета может быть запущена 25 мая. Стартовое окно определено в период по 31 мая. Ракета должна вывести на околоземную орбиту восемь реальных спутников. Среди них малый спутник нового поколения NEXTSAT-2, четыре микроспутника SNIPE, созданные Корейским институтом астрономии и космических наук, спутник JAC компании Justek Inc., спутник LUMIR-T1 фирмы Lumir и спутник SAT3U стартапа Kairospace.