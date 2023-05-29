РК и островные государства Тихого океана приняли совместную декларацию

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29-30 мая в Сеуле состоялся первый саммит РК и островных государств Тихого океана. Его участники договорились укреплять сотрудничество, создавая фундамент для реализации южнокорейской стратегии развития отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона. По итогам саммита была принята совместная декларация из шести пунктов. В ней зафиксирована договорённость о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере безопасности в морской, климатической, энергетической, кибернетической, медицинской и других областях. В документе говорится, что РК обязуется к 2027 году увеличить официальную помощь в целях развития для островных государств Тихого океана до 39 млн 900 тыс. долларов, а также активизировать усилия по предоставлению финансовой, технологической и другой помощи на борьбу с изменением климата. Особое внимание уделено защите Мирового океана от загрязнения окружающей среды радиоактивными материалами. Островные государства Тихого океана поддержали заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. Они подтвердили согласие своих стран регулярно проводить саммиты, а каждые два года - переговоры на уровне министров иностранных дел. Совместная декларация является дорожной картой сотрудничества РК и тихоокеанских островных государств. В саммите приняли участие представители 17 из 18 стран-членов Форума тихоокеанских островов - лидеры 12 стран и высшие должностные лица пяти стран.