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С приближением предполагаемых сроков сброса загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима» в политических кругах РК усиливается конфронтация. Правящая партия Сила народа заявляет о намерении сделать всё возможное для обеспечения безопасности граждан и защиты водных ресурсов страны. Председатель Корейской комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи был приглашён на заседание парламентской фракции правящей партии. Участники заседания призвали его разработать меры безопасности, полагаясь на научные и объективные факторы. Критические высказывания оппозиционной Демократической партии Тобуро были названы ненаучными предположениями. Лидер фракции партии Сила народа Юн Чжэ Ок заявил, что оппозиция рассказывает о критическом положении отечественных рыбаков, не предоставляя никаких обоснованных доказательств. Между тем, оппозиция напоминает о росте числа случаев, подвергающих сомнению безопасность загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». Глава фракции Демократической партии Тобуро Пак Кван Он заявил, что, по данным японских СМИ, в морском окуне, выловленном у АЭС «Фукусима», выявлено содержание цезия в 180 раз превышающее допустимый уровень. Демократическая партия Тобуро намерена провести слушания по этому вопросу, создав специальную комиссию.