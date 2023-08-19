Юн Сок Ёль: Открыта новая эра сотрудничества РК, США и Японии

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Саммит лидеров РК, США и Японии, состоявшийся 18 августа в Кэмп-Дэвиде, резиденции главы Белого дома в штате Мэриленд, открыл новую эру сотрудничества трёх стран. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 21 августа на заседании кабинета министров. «Чем серьёзнее будут угрозы провокаций со стороны Северной Кореи, тем прочнее будет трёхстороннее сотрудничество в области безопасности»,- отметил южнокорейский лидер. В ходе саммита достигнута договорённость немедленно консультироваться друг с другом в случае угроз, возникающих в Индо-Тихоокеанском регионе, включая ядерную угрозу и сбои в цепочках поставок. Кроме того, участники саммита объявили о проведении ежегодных совместных оборонительных учений и создании системы обмена данными о ракетной активности Северной Кореи в режиме реального времени. «Сотрудничество между РК, США и Японией превратится в мощный механизм, способствующий миру и процветанию в регионе и за его пределами. Он будет расширяться и развиваться»,- отметил Юн Сок Ёль. Как только РК, США и Япония соединят системы раннего предупреждения о сбоях в цепочках поставок, которые они до сих пор функционировали по отдельности, уровень устойчивости экономик трёх стран резко повысится»,- добавил Юн Сок Ёль. На заседании обсуждалось также проведение учений по гражданской обороне Ulchi-2023, которые стартовали 21 августа и продолжатся четыре дня. В них участвуют около 580 тыс. должностных лиц из примерно четырёх тысяч центральных и местных учреждений, которые проверят готовность к работе в чрезвычайной ситуации. Глава государства призвал укрепить готовность попыткам Северной Кореи дестабилизировать обстановки в стране.