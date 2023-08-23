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Наука

Получены первые снимки со спутника KSAT3U

Write: 2023-08-24 14:34:58Update: 2023-08-24 14:35:23

Получены первые снимки со спутника KSAT3U

Photo : YONHAP News

Южнокорейский кубический спутник KSAT3U, выведенный на орбиту ракетой «Нурихо» в мае этого года, прислал на Землю качественные  снимки поверхности Корейского полуострова. Как сообщила 24 августа компания Kairo Space, разработавшая данный спутник, 7 августа KSAT3U успешно сфотографировал и передал на наземную станцию снимки в районе городов Сачхон и Тонгён провинции Кёнсан-Намдо. Кубический спутник отечественной разработки впервые успешно справился с задачей фотографирования и передачи изображений Земли. Полученные чёрно-белые снимки охватывают участок площадью 57 х 32 км. Разрешение снимков позволяет различить объекты размером 30 м. На них хорошо видны сложные очертания береговой линии и острова южного побережья, а также попавшие в кадр облака. KSAT3U – это трёхблочный кубический спутник с ребром 10 см и массой 2,86 кг, предназначенный для наблюдения за погодными явлениями путём получения поляризованных снимков поверхности Земли. 
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