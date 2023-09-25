РК - вторая в зачёте Азиатских игр в Ханчжоу

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По состоянию на 16:00 26 сентября РК занимает второе место в общем медальном зачёте Азиатских игр в Ханчжоу. В копилке сборной 36 медалей: одиннадцать золотых, десять серебряных и пятнадцать бронзовых. Второй день Азиатских игр принёс РК пять золотых медалей. Первое золото выиграла мужская сборная по плаванию в составе Ян Чжэ Хуна, Ли Хо Чжуна, Ким У Мина и Хван Сон У. В финальной эстафете вольным стилем на 800 метров южнокорейские пловцы преодолели дистанцию за 7 мин 1,73 сек., установив новый рекорд Азии. Ещё одно золото принёс пловец Чи Ю Чхан, одержавший победу в заплыве среди мужчин на 50 метров вольным стилем. Третью золотую медаль выиграл шпажист О Сан Ук, встретившись в финальной схватке по фехтованию на саблях со своим соотечественником Ку Бон Гилем. Четвёртая золотая медаль второго дня была выиграна в соревнованиях по тхэквондо среди мужчин до 58 кг. Южнокорейский тхэквондист Чан Чжун одержал уверенную победу над соперником из Ирана. Наконец, пятое золото второго дня соревнований принадлежит мужской сборной РК по стрельбе на 10 метров по движущимся мишеням. В их числе три стрелка: Чон Ю Чжин, Ха Гван Чхоль, Квак Ён Бин. На третий день соревнований эта же группа стрелков принесла РК ещё одно золото в стрельбе на 10 метров по движущимся мишеням, но уже с разной скоростью.