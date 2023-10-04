У РК первое золото по стрельбе из лука на Азиатских играх в Ханчжоу

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4 октября южнокорейские спортсмены завоевали на Азиатских играх в Ханчжоу первую золотую медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. Её обладателями стали Им Си Хён и Ли У Сок, одержавшие победу над японскими спортсменами Сацуки Ноду и Такахару Фурукава на соревнованиях по стрельбе из олимпийского лука среди смешанных команд. Ранее в тот же день южнокорейские спортсмены стали обладателем серебряной медали в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд. Со Чхэ Вон и Чу Чжэ Хун уступили спортсменам из Индии Джьоти Сурекхе Веннаму и Оджасу Правину Деотале. У Сан Хёк завоевал серебряную медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,33 метра. В полуфинальном матче по футболу среди мужчин южнокорейские спортсмены одержали победу над командой Узбекистана со счётом 2:1 и вышли в финал. 7 октября они будут бороться за золотую медаль с командой Японии. По состоянию на конец дня 4 октября у южнокорейских спортсменов 33 золотые, 45 серебряных и 70 бронзовых медалей. Они занимают третье место в общем зачёте после Китая и Японии. Северная Корея на восьмом месте. У её спортсменов 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.