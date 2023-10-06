6 октября у спортсменов РК три золотые медали в Ханчжоу

Photo : YONHAP News

6 октября южнокорейские спортсмены завоевали три золотые медали на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. В финальных соревнованиях по джиу-джитсу среди мужчин в весовой категории до 77 кг 26-летний Ку Бон Чхоль одержал победу над Али Сину Ибрагимом Абдуллой Мунфареди из Бахрейна. Ещё две золотые медали – заслуга лучников. Мужская команда по стрельбе из олимпийского лука в составе Ли У Сока, О Чжин Хёка и Ким Чжэ Дока одержала победу над командой Индии со счётом 5:1. Третья золотая медаль завоёвана на женских командных соревнованиях по стрельбе из олимпийского лука. Им Си Хён, Чхве Ми Сон и Ан Сан одержали победу над спортсменками из Китая со счётом 5-3. У южнокорейских спортсменов три золотые медали по стрельбе из лука на нынешних Играх. Ранее Им Си Хён и Ли У Сок одержали победу в стрельбе из олимпийского лука в смешанном парном разряде. Южнокорейские бейсболисты одержали победу над командой Китая со счётом 8:1 и вышли в финал. 7 октября он будут бороться за золото с командой Китайского Тайбэя. Команды Китая и Японии сразятся за бронзу. По состоянию на 18 часов 6 октября у южнокорейских спортсменов 36 золотых, 47 серебряных и 82 бронзовые медали. Они занимают третье место в общем зачёте после Китая и Японии.