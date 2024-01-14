Пхеньян подтвердил успешный запуск твёрдотопливной БРСД

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15 января Северная Корея сообщила об успешном запуске твёрдотопливной баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой манёвренной управляемой боеголовкой. Целью запуска была проверка возможностей планирования и маневрирования боеголовки, а также надёжности нового многоступенчатого твёрдотопливного двигателя большой тяги,- говорится в сообщении агентства ЦТАК. При этом о других подробностях запуска, таких как скорость ракеты, высота и дальность полёта, не сообщается. Состоявшиеся ракетные испытания являются частью «регулярной деятельности генерального ракетного бюро и оборонных научных институтов по разработке мощных систем вооружения. Испытания «никоим образом не повлияли на безопасность соседних стран и ситуацию в регионе»,- подчёркивается в сообщении ЦТАК. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, 14 января в 14:55 по местному времени Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету средней дальности из окрестностей Пхеньяна в направлении Восточного моря. До падения в море ракета пролетела около тысячи километров. Нынешний запуск – первый с начала 2024 года. Предыдущие запуски баллистических ракет Пхеньян осуществил 17 и 18 декабря прошлого года, причём 18 декабря была запущена твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18».