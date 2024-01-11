Космические стартапы РК нуждаются в поддержке

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В мае прошлого года прошёл третий успешный запуск южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо» (KSLV-II), созданной на основе отечественных технологий. Это приблизило РК на шаг к получению статуса космической державы. В ней одновременно использовалось твёрдое и жидкое топливо, что привлекло внимание мирового сообщества и внесло вклад в повышение ценовой конкурентоспособности на мировом рынке. Глава южнокорейского космического стартапа Innospace, создавшего гибридный двигатель, Ким Су Чжон отмечает, что его компания предоставляет конкурентоспособные услуги по приемлемой цене, что было достигнуто за счёт снижения количества запчастей. Интерес к технологии гибридного двигателя растёт и сейчас, по его словам, идёт подготовка к экспорту. Между тем, в РК в разгаре работа над сборкой сверхмалого спутника размером с микроволновку. Глава компании Nara Space, создавшей этот спутник, Пак Чэ Пхиль отмечает, что было приложено не мало усилий для упрощения процесса производства спутника и его удешевления с тем, чтобы обеспечить доступ для частных компаний. Все вышеописанные достижения на счету отечественных стартапов в сфере космических технологий. Однако, по имеющимся данным, профильных стартапов в стране насчитывается лишь 40. Это 9% от компаний, занятых в космической отрасли. Такая ситуация связана с высоким порогом входа, обусловленным необходимостью обеспечения профессиональных кадров и технологий. Поэтому стартапы нуждаются в поэтапной поддержке. Генеральный секретарь Корейской ассоциации развития космических технологий Ким Ён Мин отмечает, что необходимо наладить систему рассмотрения идей на предмет коммерческой целесообразности и систему точечной поддержки проектов компаний на разных этапах. Ожидается, что к 2040 году во всем мире объём космической отрасли вырастет до 1 трлн долларов.