Полиция Сеула готовится к празднику Соллаль

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Полиция Сеула в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю, который в этом году отмечается 10 февраля, приступает к инспекции традиционных рынков и онлайн-платформ, реализующих животноводческую продукцию. В период до 8 февраля планируется проверить корректность способа маркировки и отображения места происхождения товаров, пользующихся большим спросом в праздничные дни. Повышенное внимание по данному вопросу связано с тем, что в этот период недобросовестные предприниматели зачастую выдают более дешёвое импортное мясо за местное. Вместе с тем ожидается, что в преддверии Нового года большим спросом будут пользоваться незаконные краткосрочные кредиты, выдаваемые под процентную ставку выше установленной законом (20% годовых). Именно в этот период мелкие торговцы часто оформляют срочные денежные займы. Поэтому полиция сосредоточит усилия по борьбе с профильными заведениями до конца февраля.