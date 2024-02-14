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Корея: Юг-Север

Пхеньян испытал противокорабельную ракету нового типа

Write: 2024-02-15 10:23:17Update: 2024-02-15 10:38:52

Пхеньян испытал противокорабельную ракету нового типа

Photo : YONHAP News

14 февраля Северная Корея провела успешный испытательный запуск новой противокорабельной ракеты «Падасури-6». Пролетев над Восточным морем 23 минуты 20 секунд, ракета поразила заданную цель,- сообщило 15 февраля агентство ЦТАК. О характеристиках ракеты, а также о том, сколько ракет было запущено, не сообщается. Ранее Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил, что несколько ракет было запущено из прибрежного района северо-восточнее Вонсана провинции Канвондо в направлении Восточного моря. Это пятый с начала года запуск Северной Кореей крылатых ракет. Как сообщает ЦТАК, за испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын, который приказал усилить оборону западной морской границы. «Сейчас настало время тщательно защитить наш морской суверенитет с помощью реального применения военной силы. Если противник нарушит признанную нами морскую границу, мы будем расценивать это как посягательство на наш суверенитет и военную провокацию»,- приводит слова Ким Чон Ына агентство ЦТАК. При этом Ким Чон Ын назвал северную разграничительную линию «линией-призраком», не признанной международным правом. Северная Корея давно требует, чтобы линия была перенесена южнее.
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