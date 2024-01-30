Пхеньян испытал крылатую ракету «Хвасаль-2»

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30 января Северная Корея провела испытательный запуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2». Как сообщило агентство ЦТАК, учения внесли вклад в проверку готовности армии к немедленной контратаке и повышение её способности к нанесению стратегического удара. Учения не оказали негативного влияния на безопасность окружающих стран,- говорится в сообщении. Никаких дополнительных подробностей, таких как количество запущенных ракет и расстояние, на которое они пролетели, в сообщении не приводится. Агентство ЦТАК опубликовало фотографии ракет. Эксперты обратили внимание на наличие детали чёрного цвета на конце боеголовки. Это может быть оптический прибор для наведения на цель. По данным южнокорейских военных, 30 января около 7 часов утра Северная Корея запустила серию крылатых ракет с западного побережья. Это был третий запуск крылатых ракет за последнюю неделю. Он произведён через два дня после того, как с восточного побережья были запущены две стратегические крылатые ракеты подводного базирования «Пульхвасаль-3-31». По мнению экспертов, дальность ракеты «Хвасаль-1» составляет приблизительно 1,5 тыс. км, а «Хвасаль-2» - 2 тыс. км. Крылатые ракеты с реактивными двигателями способны летать на малой высоте и маневрировать, что затрудняет их обнаружение и перехват.