КНДР сообщила об испытаниях «сверхкрупной боевой части крылатой ракеты»

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3 февраля Северная Корея сообщила о проведённых накануне успешных испытаниях «сверхкрупной боевой части крылатой ракеты». Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, испытания, проведённые в Жёлтом море главным управлением ракетостроения КНДР, были направлены на развитие технологий новых вооружений. Испытания проводились в соответствии с планом и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе. Они не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних стран,- подчёркивается в заявлении. Никаких дополнительных подробностей, в том числе, о количестве запущенных ракет и дальности их полёта, не приводится. На фотографиях, опубликованных ЦТАК, видно, как крылатая ракета, летящая на малой высоте, ударила по зданию и взорвалась. Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил, что запуск серии крылатых ракет быдл произведён с западного побережья Северной Кореи 2 февраля около 11 часов утра.