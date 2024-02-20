В РК назревает кризис здравоохранения

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Крупные многопрофильные больницы в разных городах РК уже второй день отменяют плановые операции, переводят ряд пациентов в другие больницы и отказывают в госпитализации. Это происходит из-за того, что персонал лечебных учреждений выступает против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, по состоянию на утро 21 февраля, 8.816 врачей-интернов, что составляет 71,2% их общей численности, подали заявления об увольнении. Хотя заявления не были приняты, 7.813 человек оставили свои рабочие места. Для того, чтобы предотвратить перебои в предоставлении медицинских услуг, продлено время работы 97 государственных больниц. Кроме того, гражданское население принимают отделения неотложной помощи 12 военных госпиталей. Между тем, Корейская ассоциация врачей-интернов заявила, что массовые акции будут продолжаться до тех пор, пока правительство не отменит план увеличения приёма в медицинское вузы. Правительство угрожает арестом зачинщиков коллективных действий. Между тем, увеличение числа врачей необходимо для решения проблемы их нехватки в сельской местности, а также специалистов в таких областях как медицина катастроф, педиатрия, акушерство и неотложная помощь. Кроме того, количество врачей по отношению к численности населения является в РК одним из самых низких среди развитых стран.